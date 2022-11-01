Европейская версия Мировой серии покера традиционно проходит в чешском городе Розвадов. С 26 октября по 15 ноября там состоится 15 браслетных турниров по разным видам покера с бай-инами от 350 до 25 000 евро. Стартовое событие по Холдему Opener Event выиграл итальянец Фабио Пелузо.

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Параллельно проходил и первый отборочный день браслетного турнира по Омахе с бай-ином 550 евро. За столами собралось 116 игроков, которые сделали 183 входа. Во второй день прошли лишь 28 из них, а чип-лидером был украинский покерист Станислав Галатенко.

В итоге браслетный ивент по Омахе собрал 566 входов. День 2 начинали 86 участника, каждый из которых гарантировал себе минимальную выплату 892 евро. Опытный регуляр из Украины отчаянно сражался за место на финальном столе. Лишь обидная раздача против Хельмута Фунга лишила Станислава Галатенко шансов побороться за браслет, а немецкому игроку принесла чип-лидерский стек перед финалкой.

Станислав Галатенко / Фото PokerMatch

Украинский покерист занял 10 место в браслетном ивенте WSOP Europe, его приз составил 3 219 евро. Девять финалистов доигрывают турнир сегодня.