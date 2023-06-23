Гордість країни: Сергій Попович вдруге зіграв за фінальним столом Світової серії покеру

Українець Сергій Попович продовжує впевнено виступати на Світовій серії покеру. Майстер змішаних ігор сумарно виграв на WSOP уже понад 90 000 доларів.

Нещодавно українське покерне ком'юніті тішилося історичним досягненням Сергія Поповича, який оформив свій бест-кеш. На першому в історії WSOP турнірі з Бадугі він посів 3 місце, заробивши 60 000 доларів призових.

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Тепер Сергій Попович знову підтвердив статус одного з найсильніших покеристів світу у змішаних іграх. Цього разу українець вийшов за фінальний стіл турніру з HORSE. Цей формат вважається одним із найважчих, бо поєднує у собі 5 різновидів покеру в одній грі.

Бай-ін 1 500 доларів сплатили 836 гравців, завдяки чому було сформовано призовий фонд у розмірі 1 116 060 доларів. Український майстер покерного "багатоборства" завершив турнір на 8 місці. Сергій Попович додав собі ще 19 146 доларів призових. Переможцем події став відомий бразильський професіонал Юрій Дзівілевський.

Призові Сергія Поповича на WSOP-2023

Event 6: $5,000 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha – 71 місце (8 750 доларів)

Event 15: $1,500 No Limit Hold'em - 6-Handed – 224 місце (3 000 доларів)

Event 20: $1,500 Limit Badugi – 3 місце (59 879 доларів)

Event 32: $3,000 No Limit Hold'em - 6-Handed – 105 місце (6 000 доларів)

Event 47: $1,500 HORSE – 8 місце (19 146 доларів)

Сергій Попович на турнірі з HORSE / Фото PokerNews