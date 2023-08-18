На Кіпрі завершилася серія Merit Poker Retro Series із загальним гарантованим призовим фондом понад 6 000 000 доларів. Всього відбулося 16 турнірів із бай-інами від 550 до 10 500 доларів.

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Найбільше уваги було прикуто до Головної події. Турнір Main Event із бай-іном 3 300 доларів тривав рівно тиждень. У ньому змагалося понад 1 000 учасників з усього світу. Місце за фінальним столом виборов українець Руслан Волков.

На жаль, українцеві не здалося забрати титул. Руслан посів 6 місце, отримавши 115 100 доларів призових за старання. Чемпіонський титул Merit Poker Retro Series Main Event дістався представнику Сербії Дарко Свеску.

Його шлях до перемоги був тернистим. Коли за фінальним столом залишалося троє гравців, Дарко відмовився укласти угоду. Згодом він ледь не вилетів із турніру, залишившись зі стеком 4,5 ВБ. Однак сербу вдалося оформити дивовижний камбек та забрав головний приз – 567 000 доларів.