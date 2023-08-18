Серед жінок багато відомих покеристок, але саме норвезька гравчиня Аннет Обрестад вирізняється тим, що успішно виконала неймовірний челендж. У 2007 році дівчина виграла сіт-енд-гоу турнір, де брали участь 180 гравців, жодного разу не подивившись на свої карти.

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Аннет Обрестад закривала карти на моніторі аркушем паперу. Так вона довела, що найважливіше у покері – це аналізувати дії суперників, спостерігати за їхньою грою та розмірами ставок. А для перемоги не завжди потрібно знати свої карти.

Аннет – унікальна покеристка. За кілька років вона досягла неймовірних результатів в онлайні. У 18-річному віці норвежка очолила рейтинг "Найкращих турнірних онлайн-гравців" за даними авторитетного порталу Pocketfives. Згодом у неї з'явилися й великі перемоги у "живих" турнірах.

Аннет Обрестад / Фото pokerlistings.com

За свою кар'єру Аннет Обрестад у живих турнірах виграла майже 4 000 000 доларів. При цьому вона не зробила жодного депозиту у покер-руми, заклавши фундамент для свого банкролу завдяки перемогам у фріролах.

У 18-річному віці Аннет Обрестад викликала справжній фурор на WSOPE. Зовсім юна дівчина вирушила до Лондона, де у 2007 році вперше проводився європейський етап Світової серії покеру. Норвезька гравчиня сенсаційно виграла Головну подію, ставши наймолодшою в історії WSOP власницею браслета. Перемога їй принесла понад 2 000 000 доларів.

Аннет Обрестад після перемоги на WSOPE / Фото aftenbladet.no

Проте ігрова кар'єра Аннет була не довгою. Через 10 років Обрестад вирішила покинути покер, зізнавшись, що не відчуває такої пристрасті до гри як раніше. Найскладнішим випробуванням для неї стали популярність та увага ЗМІ, до чого вона виявилась не готовою.

Хай там як, але норвежка досі залишається однією з найуспішніших жінок у світовому покері. За кількістю виграних призових вона посідає 6 місце серед усіх покеристок у світі. Тепер Аннет має нові захоплення. Дівчина активно веде власний ютуб-канал, де розповідає про косметику.