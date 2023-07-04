Фестиваль Wynn Summer Classic триває у Лас-Вегасі паралельно з турнірами Світової серії покеру. Українець Роман Роговський взяв участь у події з бай-іном 1 600 доларів. Цей турнір зібрав 1 637 входів, а призовий фонд склав 2 357 280 доларів.

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Український покерист пробився до хедз-апу, де йому протистояв австралієць Кен Демлакіан. У підсумку перемога дісталася Роговському, гравцю, який оформив свій бест-кеш у покері. Чемпіон отримав 338 105 доларів призових.

Роман Роговський після перемоги / твіттер Wynn Poker Room

Також раніше Роман відзначився ще й на Світовій серії покеру. У перший тиждень WSOP український гравець посів 27 місце у турнірі $5 000 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha, за яке отримав 15 035 доларів. Загалом на рахунку Романа Роговського понад 680 000 доларів призових, які він заробив у живих турнірах. У рейтингу найуспішніших покеристів України він посідає 22 місце.