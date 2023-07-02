За словами Хельмута, серія цього року невдало складалася для нього, попри те, що він мав 9 призових місць на WSOP. Однак розчарування швидко забулося після того, як черговий ITM приніс йому рекордний браслет.

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Турнір $10,000 Super Turbo Bounty зібрав 642 учасники, які згенерували загальний призовий фонд у розмірі 4 044 600 доларів. Легендарний американець разом із рекордним трофеєм отримав 803 818 доларів.

Проте гроші для Хельмута залишалися другорядним. Цінність мав факт перемоги, оскільки це давало його прихильникам більше підстав стверджувати, що Хельмут й справді є одним із кращих гравців сучасності.

Не обійшлося у турнірі без знаменитої "білої магії". У якийсь момент у Хельмута залишалося всього 2 ВБ. Дочекавшись перерви, Філ повернувся у гру з новими силами та оформив неймовірний камбек. Фінальний стіл майбутній чемпіон розпочинав зі стеком 13 ББ.

Філ Хельмут після перемоги / PokerNews

У хедз-апі Філу Хельмуту протистояв Джастін Закі, причому їх дуель тривала всього одну роздачу. З рівними стеками вони виставилися після флопа – Хельмут отримав дві пари, Закі – флеш-дро. Шосте місце у цьому турнірі посів ще один легендарний гравець Філ Айві.