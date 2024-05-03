Без "піки" Україна не залишиться: Олексій Натоптаний виграв турнір EPT

Представник Чернігова проводить плідний сезон. До цьогорічного титулу на WPT додав трофей, який здобув на етапі Європейського покерного туру в Монте-Карло.

У Монте-Карло добігає кінця один із головних європейських фестивалів у сезоні. Українці тут вже встигли оформити кілька фіналок, є і перша перемога.

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Олексій Натоптаний, який нещодавно привіз трофей WPT із Амстердама, відзначився у сайд-івенті EPT 1 050 Hyper Turbo Freezeout. Покерист із Чернігова обійшов 78 суперників і забрав головні призи – "малу піку" і 21 370 євро призових.

Активно полює на трофей у Монте-Карло і наш Антон Волков, який уже двічі зупинявся у кроці від перемоги. Спочатку українець фінішував другим у турнірі NLH Hyper Turbo Knockout з бай-іном 2 000 євро, за що отримав 18 000 призових. Згодом Волков знову поступився лише у хедз-апі, вже у івенті 10 150 NLH Hyper Turbo Knockout. Зате оформив свій бест-кеш в кар’єрі – 47 600 євро призових.