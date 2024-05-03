Без "пики" Украина не останется: Алексей Натоптаный выиграл турнир EPT

Представитель Чернигова проводит плодотворный сезон. К титулу на WPT добавил трофей, который завоевал на этапе Европейского покерного тура в Монте-Карло.

В Монте-Карло подходит к концу один из главных европейских фестивалей в сезоне. Украинцы здесь уже успели оформить несколько финалок, есть и первая победа.

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Алексей Натоптанный, который недавно привез трофей WPT из Амстердама, отличился в сайд-ивенте EPT 1 050 Hyper Turbo Freezeout. Покерист из Чернигова обошел 78 соперников и забрал главные призы – "малую пику" и 21 370 евро призовых.

Активно охотится на трофей в Монте-Карло и наш Антон Волков, который уже дважды останавливался в шаге от победы. Сначала украинец финишировал вторым в турнире NLH Hyper Turbo Knockout с бай-ином 2 000 евро, за что получил 18 000 призовых. Потом Волков снова уступил лишь в хедз-апе, уже в ивенте 10 150 NLH Hyper Turbo Knockout. Зато оформил свой бест-кэш в карьере – 47 600 евро призовых.