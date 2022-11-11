Українські покеристи продовжують демонструвати дивовижні результати у Чехії, де триває європейський етап Світової серії покеру. Нещодавно браслет у скарбничку країни завоював Роман Веренько, а тепер Олексій Ковальчук взагалі міг написати нову історію українського покеру.

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Один із найтитулованіших покеристів країни поступився у хедз-апі турніру зі змішаних ігор. Подія 8-Game Mix із бай-іном 2 000 євро зібрала 102 входи. Призовий фонд 179 000 євро розділили 16 гравців. В ITM пробилося двоє українців. Роман Веренько фінішував на 13 місці, Олексій Ковальчук боровся до кінця та став раннер-апом турніру.

Учасники фінального столу / Фото wsop.com

Хедз-ап проти німця Томера Підуна тривав 2 години. За цей час лідер змінювався кілька разів. У підсумку омріяний трофей забрав суперник, а українцеві дісталося 30 430 євро. Олексій Ковальчук – знакова фігура для українського покеру. Розпочавши кар'єру у 2007 році, киянин запам'ятався світовій покерній спільноті після перемоги на WSOP-2011. На той момент власнику браслета Світової серії покеру було всього 22 роки.

За рік на WSOP-2012 Олексій Ковальчук остаточно вписав своє ім'я в історію. Він став першим українцем, який завоював 2 браслети Світової серії. Ковальчук доводить, що не має наміру спочивати на лаврах. Цього року у Розвадові на європейському етапі Світової серії покеру українець оформив уже 5 ITM на загальну суму призових понад 77 000 євро.