Наразі у 34-річного нападника травма, тому у заявку Вольфсбурга на матчі Бундесліги Макс Крузе не потрапляє. Також він залишився поза заявкою збірної Німеччини на прийдешній чемпіонат світу в Катарі. Проте футболіст знайшов спосіб влаштувати для себе інший чемпіонат – з покеру.

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Учасник Ліги чемпіонів вирушив до Розвадова, де зараз відбувається європейський етап Світової серії покеру. У Макса Крузе достатньо досвіду в покері. Його попередній найкращий результат на WSOP стався у 2014 році, коли футболіст посів 3 місце у події No-Limit 2-7 Draw Lowball.

Також в активі Макса Крузе є 5 місце на турнірі WSOP Online у ​​2021 році. У Розвадові подія №7 з Безлімітного Холдему з бай-іном 1 650 євро отримала 413 реєстрацій, що сформувало призовий фонд у розмірі 588 525 євро. Макс Крузе пробився за фінальний стіл, де довелося протистояти таким професіоналам, як чемпіони WSOP Доріан Мельчерс та Хосе Барберо.

За фіналкою Крузе переграв усіх суперників, заробивши рекордні у своїй покерній кар'єрі 134 152 євро та дебютний браслет WSOP Europe.

Я вражений. Це велике відчуття – нарешті виграти браслет WSOP. Я йшов до цього 10 років, тепер я пишаюся таким досягненням, – зізнався футболіст.

Коли його запитали, як він збирається відсвяткувати перемогу, Макс Крузе відповів, що сяде грати наступний турнір. Також він отримав квиток на Головну подію WSOP Europe з бай-іном 10 350 євро, яка стартує у Розвадові вже за кілька днів.