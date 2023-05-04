Український покерист двічі зіграв за фінальним столом на EPT Monte Carlo

У Монако триває один із найпопулярніших покерних фестивалів сезону EPT Monte Carlo. Окрім основних турнірів, на серії відбуваються сайд-івенти, де дивовижні результати демонструє українець Олег Охотський.

Гравець збірної України Олег Охотський, схоже, знайшов "улюблений" турнір на серії у Монте-Карло. В обох подіях формату Hyper Turbo Knockout українець потрапив за фінальний стіл.

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Спершу Олег Охотський посів 4 місце. У турнірі брали участь 168 гравців, а призовий фонд події склав 154 560 євро. Уже через кілька днів український покерист знову сів грати турнір Hyper Turbo Knockout. Представник збірної ще раз потрапив за фінальний стіл і впритул наблизився до трофею.

Олег Охотський / Фото PokerNews

У другому турнірі Hyper Turbo Knockout було 64 учасника, які сформували призовий фонд у розмірі 300 800 євро. Олег Охотський вийшов у хедз-ап, де його суперником був японець Нозому Шимізу. Звання чемпіона виборов японський гравець, українець став раннер-апом.