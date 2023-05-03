Покер-рум "WPT at Sea" став першим у галузі покерним закладом на кораблі. Всередині облаштовані 8 столів, де працюють професійні дилери та флори. Ексклюзивний рум пропонує кеш-ігри, навчання для новачків, сателіти та турніри WPT Prize Package з бай-інами від 80 до 320 доларів.

Читайте також Українці змагаються поруч із зірками світового покеру на EPT Main Event Monte Carlo

Круїзний корабель під назвою Scarlet Lady Virgin Voyage буде відправлятися у морську подорож на 4-5 днів. За цей час любителі вишуканого відпочинку зможуть пограти у покер в особливих умовах. Кожен круїз буде завершуватись Головною подією з бай-іном 320 доларів.

Ми позиціюємо себе як бренд з новаторськими поглядами. Тепер ми представили неймовірне місце не лише для приємної відпустки, а й чудову платформу для проведення турнірів WPT у розкішних умовах, – зазначив генеральний директор Virgin Voyages Том Макалпін.

Також відвідувачі нового покер-руму "WPT at Sea" матимуть шанс отримати призовий пакет на серію World Poker Tour вартістю 5 000 доларів. У такий спосіб організатори намагаються привернути увагу професійних гравців.

Покер-рум "WPT at Sea" / Фото cruiseradio.net