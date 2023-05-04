Украинский покерист дважды сыграл за финальным столом EPT Monte Carlo

В Монако проходит один из самых популярных покерных фестивалей сезона EPT Monte Carlo. Кроме основных турниров, на серии проходят сайд-ивенты, где высокие результаты демонстрирует украинец Олег Охотский.

Игрок сборной Украины по спортивному покеру Олег Охотский, похоже, нашёл "любимый" турнир на серии в Монте-Карло. В двух событиях формата Hyper Turbo Knockout украинец вышел за финальный стол.

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Сначала Олег Охотский занял 4 место. В турнире участвовало 168 игроков, а призовой фонд события составил 154 560 евро. Уже через несколько дней украинский покерист снова сел играть турнир Hyper Turbo Knockout. Представитель сборной Украины опять вышел за финальный стол и остановился в шаге от чемпионства.

Олег Охотский / Фото PokerNews

На этот раз в турнире Hyper Turbo Knockout было 64 участника, которые боролись за призовой фонд 300 800 евро. Олег Охотский вышел в хедз-ап, где его соперником был японец Нозому Шимизу. К сожалению, трофей забрал игрок из Японии.