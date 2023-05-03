Покер-рум "WPT at Sea" стал первым в отрасли покерным заведением на корабле. Внутри расположены 8 столов, где работают профессиональные дилеры и флоры. Эксклюзивный рум предлагает кэш-игры, обучение для новичков, сателлиты и турниры WPT Prize Package с бай-инами от 80 до 320 долларов.

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Круизный корабль с названием Scarlet Lady Virgin Voyage будет отправляться в морское путешествие на 4-5 дней. За это время любители изысканного отдыха смогут поиграть в покер в особых условиях. Каждый круиз будет заканчиваться Главным событием с бай-ином 320 долларов.

Мы позиционируем себя как бренд с новаторскими взглядами. Теперь мы представили невероятное место не только для приятного отдыха, но и отличную платформу для проведения турниров WPT в роскошных условиях, – отметил генеральный директор Virgin Voyages Том Макалпин.

Также посетители нового покер-рума "WPT at Sea" будут бороться за призовой пакет стоимостью 5 000 долларов на серию World Poker Tour. Таким образом организаторы пытаются привлечь к своим поездкам профессиональных игроков.

Покер-рум "WPT at Sea" / Фото cruiseradio.net