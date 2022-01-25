Український покерист не зумів пробитися за фінальний стіл Main Event WSOP Circuit

Дмитро Бистровзоров до останнього дня змагався у Головній події WSOP International Circuit у чеському Розвадові. З-поміж 808 учасників українець фінішував на 36 місці.

Для того, щоб визначити список учасників фінального столу Головної події WSOP Circuit, знадобилося 3 дні. На другий день зійшли з дистанції українські покеристи Валерій Фірстенко та Микола Костирко, а ось володар золотого кільця Дмитро Бистровзоров претендував на "фіналку" до останнього.

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Українець був серед 59 претендентів на кільце Main Event WSOP Circuit, які продовжили грати на третій день. Всі учасники вже гарантували собі частину призового фонду у розмірі 1 189 780 євро, де чемпіон отримає 204 053 євро. Бай-ін у турнір складав 1 700 євро.

Дмитро Бистровзоров / Фото фейсбук King's Resort

На жаль, в одній із роздач Дмитро Бистровзоров на рейз чип-лідера Ронні Лемменса з Нідерландів вирішив зробити 3-бет з великого блайнду з рукою А10. У опонента виявилися АК. Отримавши гатшот на флопі J-9-7, українець продовжив агресивну лінію, але потрібного підсилення не отримав і вилетів на 36 місці. За свої старання Дмитро Бистровзоров отримав 4 795 євро.

Володар золотого кільця Main Event WSOP Circuit у чеському Розвадові визначиться сьогодні пізно ввечері. Лідером за фінальним столом почне гру все той же Ронні Леменс із Нідерландів.