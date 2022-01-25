Украинский покерист не смог пробиться за финальный стол Main Event WSOP Circuit

Дмитрий Быстровзоров до последнего дня боролся в Главном событии WSOP International Circuit в чешском Розвадове. Из 808 участников украинец финишировал на 36 месте.

По итогу трех дней определился список участников финального стола Главного события WSOP Circuit. Во второй день турнира сошли с дистанции украинские покеристы Валерий Фирстенко и Николай Костырко, а вот обладатель золотого кольца Дмитрий Быстровзоров сражался за "финалку" до последнего.

Интересно Более 19,5 миллионов гривен призовых: в Киеве успешно отгремела живая покерная серия

Украинец был в числе 59 претендентов на кольцо Main Event WSOP Circuit, которые продолжали игру в третьем дне. Все участники уже гарантировали часть призового фонда в размере 1 189 780 евро, где чемпиону полагается 204 053 евро. Бай-ин в турнир составлял 1 700 евро.

Дмитрий Быстровзоров / Фото фейсбук King's Resort

К сожалению, в одной из раздач Дмитрий Быстровзоров на рейз чип-лидера Ронни Лемменса из Голландии решил сделать 3-бет с большого блайнда с рукой А10. У оппонента оказались АК. На доске с гатшотом J-9-7 украинец продолжил агрессивную линию, но нужного усиления не получил и вылетел на 36 месте. За свои старания Дмитрий Быстровзоров получил 4 795 евро.

Обладатель золотого кольца Main Event WSOP Circuit в чешском Розвадове определится сегодня поздно вечером. Лидером за финальным столом начнет игру все тот же Ронни Леменс из Голландии.