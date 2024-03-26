Українець "полює" на золотий перстень: покерист пробився на фіналку WSOPC

Богдан "mimikyolo2" уже заробив п’ятизначні призові і замахнеться на головний приз – 142 118 + баунті. Серед суперників українця – двоє зубатих гравців зі світовим ім’ям.

На платформі GGPoker тривають баталії престижної онлайн-серії WSOP Circuit, де чемпіони отримують золоті персні Світової серії покеру. На престижну прикрасу претендує і український спортсмен Богдан "mimikyolo2", який пробився за фінальний стіл івенту COLOSSUS Bounty NLH з бай-іном 400 доларів.

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У грі залишилось лише 9 найдостойніших, у нашого покериста – шостий стек (23.8 ВВ). Українець, які і решта учасників фіналки, уже гарантував собі виплату у 17 764 доларів, ще 12 120 баксів прилетіло на банкрол Богдана, завдяки вибиванню суперників.



Фінальний стіл турніру COLOSSUS Bounty NLH / Фото Покерний вісник

Чип-лідером фіналки є гравець із ніком "Fantomet1029" – 82.6 ВБ (нагорода за вибивання 16 521 доларів). Серед претендентів на перстень й відомі регуляри Патрік Леонард – 49.8 ВБ (баунті 29 910 доларів), та Кріс Рудольф – 33.4 ВБ (баунті – 11 580 доларів).

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Роман Romeopro Романовський потрапив за два фінальні столи впродовж однієї фінальної серії і заробив круті призові. Загалом в онлайн-турнірах українець виграв понад 12 мільйонів доларів.