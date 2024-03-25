Нагадаємо, Романовський відомий насамперед своїми результатами в онлайн-турнірах, де він виграв понад 12 мільйонів доларів. У живій грі за спиною українця майже пів мільйона баксів призових. Хай там як, цього разу Romeopro відзначився саме за улюбленими віртуальними столами.

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Турнір WSOPC Sunday Super CLASSIC з бай-іном 250 доларів зібрав понад тисячу входів, що дозволило сформувати призовий фонд у 264 тисячі "зелених". Зрештою, після годин баталій найбільший шматок цього пирога дістався Роману. Українець у хедз-апі здолав іншого відомого професіонала Бруно Волкмана з Бразилії та отримав 39 589 призових.

Третя сходинка дісталася Романовському в змаганнях WSOPC HR Sunday Super SAVER Hyper за півтори тисячі доларів. Тут українець поклав до кишені 10 тисяч.

Однак, не лише Romeopro потішив українських шанувальників покеру. Гравець із ніком Libertario став чемпіоном турніру GGMasters Bounty FREEZEOUT з бай-іном 320 доларів. Наш земляк отримав заслужені 57 506 доларів призових.

Одразу двоє українців – Wherismyluck та Sushipuncher_@ – стали фіналістами змагань Sunday SHOWERS Bounty Turbo. Wherismyluck фінішуав третім і заробив майже 11 тисяч доларів, а Sushipuncher_@ отримав на 2 тисячі більше за другу сходинку.

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