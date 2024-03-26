Украинец "охотится" на золотой перстень: покерист пробился на финалку WSOPC

Богдан "mimikyolo2" уже заработал пятизначные призовые и замахнется на главный приз - 142 118 + баунти. Среди соперников украинца - двое зубастых игроков с мировым именем.

На платформе GGPoker продолжаются баталии престижной онлайн-серии WSOP Circuit, где чемпионы получают золотые перстни Мировой серии покера. На престижное украшение претендует и украинский спортсмен Богдан "mimikyolo2", который пробился за финальный стол ивента COLOSSUS Bounty NLH с бай-ином 400 долларов.

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В игре осталось только 9 самых достойных, у нашего покериста – шестой стек (23.8 ВВ). Украинец, как и остальные участники финалки, уже гарантировал себе выплату в 17 764 долларов, еще 12 120 баксов прилетело на банкролл Богдана, благодаря выбиванию соперников.



Финальный стол турнира COLOSSUS Bounty NLH / Фото Покерный вестник

Чип-лидером финалки является игрок с ником "Fantomet1029" – 82.6 ВБ (награда за выбивание 16 521 долларов). Среди претендентов на перстень и известные регуляры Патрик Леонард – 49.8 ВБ (баунти 29 910 долларов), и Крис Рудольф – 33.4 ВБ (баунти – 11 580 долларов).

Легенда украинского покера положил 50 тысяч долларов в карман

Роман Romeopro Романовский попал за два финальных стола в течение одной финальной серии и заработал крутые призовые. Всего в онлайн-турнирах украинец выиграл более 12 миллионов долларов.