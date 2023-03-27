Український покерист зіграє у фінальному дні Main Event CEP Madrid

Гравець збірної України Микита Андрусяк залишається серед 27 покеристів, які претендують на титул Main Event CEP Madrid. Переможець цього турніру отримає 64 000 євро.

Гравці Національної збірної України зі спортивного покеру продовжують представляти країну на міжнародній арені. На етапі змагань у Мадриді бореться за трофей чернівчанин Микита Андрусяк.

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Українець пробився у фінальний день турніру Main Event CEP, що проходить у межах серії Estrellas Poker Tour Madrid. Андрусяк розпочне вирішальний день з другим стеком. Загальний призовий фонд Головної події складає 397 620 євро.

Тим часом не вщухають пристрасті й в українських покерних клубах. В Івано-Франківську завершилася популярна серія Sport Poker League. Переможцем головної події SPL Goverla Сup став Ігор Ціник.

Ігор Ціник / Фото телеграм-канал USPF

У хедз-апі місцевий спортсмен зійшовся з киянином Ярославом Шкляром та зумів обіграти більш досвідченого суперника. У турнірі Goverla Cup Main Event 362 учасники змагалися за призовий фонд 846 650 гривень.