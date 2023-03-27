Украинский покерист сыграет в финальном дне Main Event CEP Madrid

Игрок сборной Украины Никита Андрусяк остаётся в числе 27 покеристов, претендующих на титул Main Event CEP Madrid. Победитель этого турнира получит 64 000 евро.

Игроки Национальной сборной Украины по спортивному покеру продолжают представлять страну на международной арене. На этапе соревнований в Мадриде сражается за трофей черновчанин Никита Андрусяк.

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Украинец пробился в финальный день турнира Main Event CEP, проходящего в рамках серии Estrellas Poker Tour Madrid. Андрусяк начнёт решающий день со вторым стеком. Общий призовой фонд Главного события составляет 397 620 евро, а чемпион получит 64 000 евро.

В то же время не утихают страсти в украинских покерных клубах. В Ивано-Франковске завершилась популярная серия Sport Poker League. Победителем главного события SPL Goverla Сup стал Игорь Цинык.

Игорь Цинык / Фото телеграм-канал USPF

В хедз-апе местный спортсмен сошёлся с киевлянином Ярославом Шкляром и сумел обыграть более опытного соперника. В турнире Goverla Cup Main Event 362 участника боролись за призовой фонд 846 650 гривен.