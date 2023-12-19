Максим "Lucky777UA" проводить плідний відрізок покерної кар’єри. Нещодавно українець завоював у чеському Розвадові перстень WSOP Circuit. Трохи більше ніж через два місяці повернувся в казино King's Resort за ще одним трофеєм.

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В Головній події серії Dutch Classics "Lucky777UA" здолав поле із 1 316 входів і забрав головний приз у 44 400 євро. Як приємний бонус, чемпіон отримав квиток на WSOP Europe Main Event 2024.

Близьким до ще одного трофею Dutch Classics був українець Володимир Кокулін. Який в івенті хайролерів поступився лише у хедз-апі та заробив 11 970 євро призових.