Майже 340 000 доларів для українського покериста: Ігор Ярошевський "запалив" на серії Triton

Український покерист вирушив підкорювати найдорожчий покерний фестиваль у світі Triton Poker. У першому ж турнірі на Північному Кіпрі Ігор Ярошевський зіграв за фінальним столом.

Серія для суперхайролерів Triton Poker лише набирає обертів. У стартовому турнірі з бай-іном 25 000 доларів гравці зробили аж 157 входів. Така активність дозволила сформувати загальний призовий фонд у розмірі 3 950 000 доларів.

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Ігор Ярошевський не просто витримав конкуренцію, український покерист був одним із кращих на турнірі. Кваліфікувавшись у другий день, досвідчений гравець постійно нарощував перевагу та вийшов за фінальний стіл у статусі чип-лідера.

Учасники фінального столу / Фото triton-series.com

Стек українця нараховував 88 ВБ, тоді як решта суперників мали менш як 20 ВБ. Але турнірний покер і приваблює своєю непередбачуваністю. Коли за столом залишилося четверо гравців, усі мали приблизно рівні стеки.

Саме на стадії 4-макс визначився майбутній переможець. Декілька програних роздач Ігоря Ярошевського Сантошу Суварні дозволили хайролеру з Індії стати новим чіп-лідером. У фінальній роздачі шестірки українця не встояли проти KJ Суварни.

Після вильоту Ярошевського гравці, що залишилися, уклали угоду. Трофей та найбільший приз 700 000 доларів дістався індійському агенту з нерухомості Сантошу Суварні. Українець за 4 місце отримав 339 500 доларів.