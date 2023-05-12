Почти 340 000 долларов для украинского покериста: Игорь Ярошевский "зажёг" на серии Triton

Украинский покерист отправился покорять самый дорогой покерный фестиваль в мире Triton Poker. Уже в первом турнире на Северном Кипре Игорь Ярошевский сыграл за финальным столом.

Серия для суперхайроллеров Triton Poker только набирает обороты. В стартовом турнире (и одном из самых дешёвых) с бай-ином 25 000 долларов было зафиксировано 157 входов. Такая активность позволила собрать общий призовой фонд почти 4 000 000 долларов.

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Игорь Ярошевский не просто выдержал конкуренцию, украинский покерист был одним из лучших. Квалифицировавшись во второй день, Ярошевский наращивал преимущество и вышел за финальный стол в статусе огромного чип-лидера.

Участники финального стола / Фото triton-series.com

В стеке украинца было 88 ББ, а у всех остальных соперников менее 20 ББ. Но турнирный покер и любят за его непредсказуемость. Когда за столом осталось четверо, все игроки имели приблизительно равные стеки.

Именно на стадии 4-макс определился будущий победитель. Несколько проигранных раздач от Игоря Ярошевского в пользу Сантоша Суварны сделали хайроллера из Индии новым чип-лидером. В финальной раздаче шестёрки украинца не устояли против KJ Суварны.

После вылета Ярошевского оставшиеся игроки заключили сделку. Трофей и 700 000 долларов забрал индийский агент по недвижимости Сантош Суварна, украинец за 4 место получил 339 500 долларов.