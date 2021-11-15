Головна Подія Світової серії покеру цього року привернула увагу 6 650 гравців, завдяки чому утворився призовий фонд у розмірі 62 011 250 доларів. За підсумками шести днів турніру у грі залишається 36 спортсменів. Кожен із них гарантував собі мінімум 200 тисяч доларів.

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У чип-каунті Main Event WSOP український покерист Денис Придвор посідає 32 місце зі стеком 15 ББ. Лідирує у Головній Події гравець під американським прапором Хе Пак (147,5 ББ).

Денис Придвор / Фото PokerNews

Упродовж останніх днів найбільше обговорювали гру за покерними столами Main Event Ніка Рігбі. Усе завдяки неймовірній любові до руки 2-3. Спочатку професійний кеш-гравець зі США вколив з нею одразу 2 олл-іни проти тузів і валетів. Звичайно, перемогти в такій ситуації шансів майже не було.

Наступного разу Рігбі здійснив неймовірний блеф з цією ж рукою. Він підтримав 4-бет опонента, в якого були королі. На борді з тузом Нік поставив величезну ставку карти суперника одразу відправилися в пас. Усміхнений американець із задоволенням показав опоненту 2-3.

Нік Рігбі / Фото PokerNews

Виявилося, що Нік Рігбі не просто так обожнює цю карту. Як розповіли його друзі, у Пітсбурзі 2-3 – це знаменита рука, щось на кшталт 7-2, а називають її "брудним підгузком". За виграний банк із цією рукою на батьківщині Ніка в турнірах часто дають баунті, тому гравці з задоволенням обирають її для розіграшу.

Незабаром успіх таки оминув Ніка Рігбі. Він завершив Main Event WSOP на 52 місці, отримавши неймовірні емоції від турніру та пристойні призові – 136 100 доларів.