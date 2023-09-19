"Тигр" українського покеру: Андрій Новак поклав до колекції титул Online Super Series XL

Андрій Новак, який відомий у покерному ком'юніті під ніком "STiger", виграв титульний турнір на серії OSS XL. Українець отримав понад 38 000 доларів, витративши на гру всього 215 доларів.

Від початку осені у багатьох онлайн покер-румах розпочався новий змагальний сезон. Однією з масштабних серій є Online Super Series XL, де загальний призовий фонд складає 50 000 000 доларів. Вона триватиме до 2 жовтня включно.

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Турнір $215 OSS PKO зібрав за віртуальними покерними столами понад півтори тисячі учасників із різних країн світу. Попри високу конкуренцію, перемогу здобув гравець з України. Андрій Новак забрав разом із баунті 38 169 доларів.

Рішуча та агресивна гра, яка цілком відповідає нікнейму "STiger", дозволила Андрію розібратися з суперниками за фінальним столом менш як за 2 години. Завдяки перемозі Новак трохи покращив свої результати у цьому румі, де ще минулого тижня у його профіті було "мінус" 80 000 доларів.

Передусім Андрій Новак відомий своїми досягненнями в іншому румі. Неодноразово українець грав за фінальними столами подій Super Millions, де змагаються найсильніші хайролери сучасності. Покерну кар'єру Андрій розпочав у 2009 році.