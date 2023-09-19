Чеське казино King's Resort – одне з найпопулярніших місць в Європі для покеру. Сюди часто навідуються гравці з різних частин світу, сподіваючись виграти кругленьку суму призових.

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З 12 по 18 вересня у Розвадові проходила серія The Grand Big Wrap PLO. Найбільший ажіотаж викликала хайролерська подія з бай-іном 10 000 євро. Турнір зібрав 221 вхід, завдяки чому призовий фонд перевищив 2 200 000 євро. Чемпіонський титул Diamond High Roller забрав китаєць Цюань Чжоу, який заробив 500 000 євро.

Цей титул став першим для нього за межами Азії. Схоже, трофей мав дійсно велике значення для Чжоу. Після останньої роздачі він ненадовго відлучився, щоб придбати новенький піджак, в якому із задоволенням позував на переможному фото.

Цюань Чжоу після перемоги на Diamond High Roller / Фото kings-resort.com

Стильні піджаки – це фішка Цюань Чжоу. Неодноразово він потрапляв в об'єктиви фотокамер на інших турнірах – і завжди був у вишуканих нарядах. Схоже, цього разу китаєць не очікував перемоги, тому довелося бігти новеньким піджаком.

Цюань Чжоу грає WSOP / Фото PokerNews

У Розвадові Цюань Чжоу практично повторив свій кращий результат у покері. Цього літа у Кореї він отримав понад 550 000 доларів у турнірі WTP. Завдяки останнім успіхам китаєць піднявся на 5 місце у списку найбагатших гравців своєї країни. Загалом у живих турнірах він виграв 4 354 058 доларів.