"Тигр" украинского покера: Андрей Новак положил в коллекцию титул Online Super Series XL

Андрей Новак, известный покерному комьюнити под ником "STiger", выиграл титульный турнир серии OSS XL. Украинец получил более 38 000 долларов, потратив на игру всего 215 долларов.

Осенью во многих онлайн покер-румах начался новый соревновательный сезон. Одной из масштабных серий является Online Super Series XL, где общий призовой фонд составляет 50 000 000 долларов. Она продлится до 2 октября включительно.

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Турнир $215 OSS PKO собрал за виртуальными покерными столами более полутора тысяч участников из разных стран мира. Несмотря высокую на конкуренцию, победу одержал игрок из Украины. Андрей Новак забрал вместе с баунти 38 169 долларов.

Решительная и агрессивная игра, полностью отвечающая никнейму "STiger", позволила Андрею разобраться за финальным столом с соперниками менее чем за 2 часа. Благодаря этой победе он немного улучшил свои результаты в руме, где в его профите значился "минус" 80 000 долларов.

Прежде всего Андрей Новак известен своими достижениями в другом покер-руме. Неоднократно украинец играл за финальными столами событий Super Millions, где собираются самые сильные хайроллеры в мире. Покерную карьеру Андрей начал в 2009 году.