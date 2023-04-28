В онлайн-покері змагальний сезон триває увесь рік. У ці дні відбувається престижна серія Bounty Hunters, у межах якої завершився хайролерський турнір із бай-іном 1 050 доларів. Активність учасників дозволила перебити заявлену гарантію та сформувати призовий фонд у розмірі 745 000 доларів.

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Найбільший приз заробив український гравець. Переможцем онлайн-баталій став відомий професіонал, власник браслета WSOP Online Андрій Держипільський. Сумарно українець отримав майже 100 000 доларів, більшу частину з яких за вибивання суперників (64 484 доларів).

Андрій Держипільський – визнаний майстер гри в онлайні. У 2020-му році він зупинився за кілька кроків від браслета WSOP Online, а вже через рік здобув омріяну перемогу у турнірі з Холдему. Тоді українець подолав поле з понад 2 000 гравців.