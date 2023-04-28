В онлайн-покере соревновательный сезон длится круглый год. В эти дни проходит престижная серия Bounty Hunters, в рамках которой завершился хайроллерский турнир с бай-ином 1 050 долларов. Активность участников позволила перебить заявленную гарантию и сформировать призовой фонд в размере 745 000 долларов.

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Самый большой приз достался украинскому игроку. Победителем онлайн-баталий стал известный профессионал, обладатель браслета WSOP Online Андрей Держипильский. Суммарно украинец заработал почти 100 000 долларов, большую часть из которых за выбивание соперников (64 484 долларов).

Андрей Держипильский – признанный мастер онлайн-покера. В 2020-м году он остановился в нескольких шагах от браслета WSOP Online, а уже через год забрал победу в браслетном турнире по Холдему. Тогда украинец преодолел поле из более чем 2 000 игроков.