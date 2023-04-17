Українець претендував на чемпіонський перстень у Каннах: який результат показав Андрій Андрєєв

Гравці збірної України зі спортивного покеру представляють країну на етапі WSOP Circuit у Франції. Киянин Андрій Андрєєв був близьким до того, щоб завоювати у Каннах чемпіонський перстень.

Український покерист Андрій Андрєєв вийшов за фінальний стіл турніру SUPERSTACK із призовим фондом 94 348 євро. У цій події брали участь 368 гравців із різних країн світу.

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Представник збірної України не тільки успішно відіграв перший день турніру, а й залишався серед числа чип-лідерів до самої розв'язки. За фінальним столом учасники розігрували основну частину призового фонду, а також престижний покерний трофей – перстень WSOPC.

У підсумку Андрій Андрєєв посів 5 місце на турнірі SUPERSTACK у Каннах. Це перший успіх українців на етапі WSOP Circuit у Франції. Попереду ще 9 змагальних днів.

Андрій Андрєєв на турнірі у Каннах / Фото телеграм-канал USPF