Украинец претендовал на чемпионский перстень в Каннах: какой результат показал Андрей Андреев

Игроки сборной Украины по спортивному покеру представляют страну на этапе WSOP Circuit во Франции. Киевлянин Андрей Андреев был близок к тому, чтобы завоевать в Каннах чемпионский перстень.

Украинский покерист Андрей Андреев вышел за финальный стол турнира SUPERSTACK с призовым фондом 94 348 евро. В этом событии участвовало 368 игроков из разных стран мира.

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Представитель сборной Украины не только успешно отыграл первый день турнира, но и оставался среди чип-лидеров до самой развязки. За финальным столом участники разыгрывали основную часть призового фонда, а также престижный покерный трофей – перстень WSOPC.

В итоге Андрей Андреев занял 5 место в турнире SUPERSTACK в Каннах. Это первый успех украинцев на этапе WSOP Circuit во Франции. Впереди еще 9 дней соревнований.

Андрей Андреев на турнире в Каннах / Фото телеграм-канал USPF