Українські покеристи стали призерами Головної події Czech Poker Masters 2023

У чеському місті Розвадов завершився Main Event на серії Czech Poker Masters. У наймасштабнішому турнірі фестивалю високі результати продемонстрували українські покеристи.

Головний турнір серії Czech Poker Masters зібрав аж 4 412 входів. Main Event тривав протягом кількох днів і до останнього у ньому боролися за перемогу представники України. Найкращий результат показав Андрій Скоробогатько, який посів 8 місце.

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Загалом до зони ITM потрапило четверо українців. Крім Андрія Скоробогатька, у призах фінішували Борис Рожановський (19 місце), Назар Дячок (77 місце) та Олександр Шевченко (367 місце). Призовий фонд турніру склав 544 882 євро. Чемпіоном став Герберт Гіллебранд із Німеччини.

Тим часом ще один український покерист Олексій Натоптаний пробився за фінальний стіл події High Roller Estrellas, що проходить у межах серії ESPT Madrid. Прямо зараз спортсмен із Чернігова бореться за перемогу. Загальний призовий фонд хайролерського турніру складає 230 400 євро.