Украинские покеристы стали призерами Главного события серии Czech Poker Masters 2023

В чешском городе Розвадов завершился Main Event на серии Czech Poker Masters. В самом крупном турнире фестиваля высокие результаты показали украинские покеристы.

Главный турнир серии Czech Poker Masters Main Event собрал 4 412 входов. Это событие продолжалось несколько дней и до последнего в нём сражались за победу представители Украины. Лучший результат показал Андрей Скоробогатько, который занял 8 место.

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В зону ITM прошли четверо украинцев. Кроме Андрея Скоробогатько, в призах также финишировали Борис Рожановский (19 место), Назар Дьячок (77 место) и Александр Шевченко (367 место). Общий призовой фонд турнира составил 544 882 евро, а чемпионом стал немец Герберт Гиллебранд.

Тем временем ещё один украинский покерист Алексей Натоптаный пробился за финальный стол события High Roller Estrellas, проходящего в рамках серии ESPT Madrid. Прямо сейчас спортсмен из Чернигова сражается в числе 7 финалистов. Общий призовой фонд хайроллерского турнира составляет 230 400 евро.