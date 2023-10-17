Пригоди українських покеристів на Кіпрі: рекорд Діани Калєтіної та старт Головної події

У розкішній локації Merit Royal Hotel & Casino на Кіпрі триває етап Європейського покерного туру. Поборотися за трофеї EPT прибуло чимало українських гравців.

Поки що найкращий результат на кіпрському етапі EPT серед українців показав Михайло Демиденко. Він пробився за фінальний стіл Eureka Main Event – турніру, в якому було зафіксовано 2 659 гравців. Українець посів 6 місце, вигравши 73 650 доларів призових.

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Ще один особистий рекорд встановила українська покеристка Діана Калєтіна. Її призові були скромнішими, проте українська красуня відмінно проявила себе у дорогому турнірі Eureka High Roller. Тут також конкуренція була високою – 1 444 учасників. Діана посіла 28 місце та отримала 10 275 доларів, що стало її найкращим результатом у живих турнірах.

Діана Калєтіна / Фото PokerNews

Тепер на кіпрському етапі вся увага прикута до EPT Main Event. Вчора стартував перший день Головної події, за підсумком якої українцям вдалося кваліфікуватися у Day2. Вигідно інвестували 5 300 доларів Вадим Корягін та Володимир Котлик. На жаль, не пройшли у другий день Антон Волков, Ренат Богданов, Андрій Заїка та Ольга Єрмольчева. Причому "Mangusta" вилетіла на останньому рівні.

Ольга Єрмольчева / Фото PokerNews

Сьогодні відбудеться ще один кваліфікаційний день EPT Main Event. На разі призовий фонд Головної події наближається до позначки 5 000 000 доларів. Чемпіон цього турніру визначиться у завершальний день серії 22 жовтня.