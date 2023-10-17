Приключения украинских покеристов на Кипре: рекорд Дианы Калетиной и старт Главного события

В роскошной локации Merit Royal Hotel & Casino на Кипре проходит этап Европейского покерного тура. Среди претендентов на трофеи EPT немало украинских игроков.

Пока лучший результат на кипрском этапе EPT среди украинцев показал Михаил Демиденко. Он пробился за финальный стол Eureka Main Event – турнира, в котором было сражались 2 659 участников. Украинец занял 6 место, выиграв 73 650 долларов призовых.

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Еще один личный рекорд установила украинская покеристка Диана Калетина. Ее призовые оказались скромнее, но украинская красавица отлично проявила себя в более дорогом турнире Eureka High Roller. Здесь конкуренция тоже была высокой – 1 444 участников. Диана заняла 28 место и получила 10 275 долларов, что стало ее лучшим результатом в живых турнирах.

Диана Калетина / Фото PokerNews

Теперь на кипрском этапе все внимание приковано к Главному событию EPT. Вчера стартовал первый день Main Event, по итогам которого двое украинцев квалифицировались в Day2. Выгодно инвестировали 5 300 долларов Вадим Корягин и Владимир Котлик. К сожалению, не удалось пробиться во второй день Антону Волкову, Ренату Богданову, Андрею Заике и Ольге Ермольчевой. Причем "Mangusta" вылетела на последнем уровне.

Ольга Ермольчева / Фото PokerNews

Сегодня пройдет ещё один квалификационный день на EPT Main Event. На данный момент призовой фонд Главного события приближается к отметке в размере 5 000 000 долларов. Чемпион турнира определится в заключительный день серии 22 октября.