Організатори EPT очікують високих показників у Барселоні. Торік турнір Main Event став найбільшим за всю історію європейського покерного туру. В Іспанії планують оновити рекордні показники.

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Етап EPT у Барселоні відбудеться з 21 серпня по 3 вересня. У казино Barcelona зіграють 63 турніри: 23 сателіти та 40 стандартних подій. Разом із подіями європейського покерного туру пройде більш бюджетний варіант – серія турнірів Estrellas Poker Tour.

Крім покеру, на учасників фестивалю чекає маса додаткових розваг. Гравцям пропонуються різноманітні екскурсії, автобусний тур Барселоною, а також масштабні вечірки. У готелі Sofitel Hotel Blue Terrace покеристів будуть пригощати безкоштовними напоями.

Найбільшими турнірами EPT у Барселоні будуть: