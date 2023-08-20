Організатори EPT очікують високих показників у Барселоні. Торік турнір Main Event став найбільшим за всю історію європейського покерного туру. В Іспанії планують оновити рекордні показники.
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Етап EPT у Барселоні відбудеться з 21 серпня по 3 вересня. У казино Barcelona зіграють 63 турніри: 23 сателіти та 40 стандартних подій. Разом із подіями європейського покерного туру пройде більш бюджетний варіант – серія турнірів Estrellas Poker Tour.
Крім покеру, на учасників фестивалю чекає маса додаткових розваг. Гравцям пропонуються різноманітні екскурсії, автобусний тур Барселоною, а також масштабні вечірки. У готелі Sofitel Hotel Blue Terrace покеристів будуть пригощати безкоштовними напоями.
Найбільшими турнірами EPT у Барселоні будуть:
- EPT Super High Roller: 26-28 серпня з бай-іном 100 000 євро;
- Головна подія EPT: 27 серпня – 3 вересня з бай-іном 5 300 євро;
- EPT Mystery Bounty: 30 серпня – 1 вересня з бай-іном 3 000 євро;
- Турнір хайроллерів EPT: 1-3 вересня з бай-іном 10 300 євро.