Наші на Світовій серії покеру: Ольга Єрмольчева зупинилася за кілька кроків від браслета WSOP

Вперше у своїй кар'єрі Ольга Єрмольчева вийшла на фінальний стіл турніру Світової серії покеру. Українка гідно боролася проти Юрія Дзівілевського, Адама Фрідмана та Фараза Джаки, вигравши понад 100 000 доларів.

Найкраща покеристка України Ольга Єрмольчєва успішно виступила у події WSOP #85: $1 500 Shootout. У цьому турнірі взяли участь 987 гравців, згенерувавши призовий фонд у розмірі 1317645 доларів. Українка не лише вийшла за фінальний стіл, а й вела боротьбу за чемпіонство.

До теми Українська сенсація: Руслан Придрик зіграє за фінальним столом Головної події WSOP

На початку фінального столу Ользі вдалося забрати частину стека бразильця Юрія Дзівілевського. Пізніше Єрмольчева вибила на 8 місці Адама Фрідмана. Українка дійшла до стадії 3-макс, де програла виставлення майбутньому чемпіонату турніру Фаразу Джаці з A8 проти TT.

У підсумку українка посіла 3 місце, отримавши 109 780 доларів призових. Їй зовсім трохи не вистачило, щоб оновити свій бест-кеш, який тримається з 2015 року. На WSOP-2023 Ольга Єрмольчева показала блискучу гру, оформивши 6 ITM на загальну суму призових понад 150 000 доларів. Також у Лас-Вегасі українка виграла жіночий турнір Ladies Championship у минулому місяці, заробивши 14 350 доларів.