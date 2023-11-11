Хоробра "Мангуста": українська покеристка вразила всіх у легендарному шоу Poker After Dark

Одне з найбільш культових і популярних шоу Poker After Dark повернулося на екрани. Організатори змінили формат та оновили назву, але зберегли головне – зірковий склад учасників.

Відтепер шоу має назву Game Of Gold. У першому сезоні 16 учасників розділили на різні команди, які змагаються у SnG-турнірі за призовий фонд 456 000 доларів. Учасницею дебютного випуску стала найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева.

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У її команду потрапили Девід Вільямс, Енді Стекс та Лукас Робінсон. Саме українку відрядили першою грати за столи проти Кіни Інгленд, Чарлі Карел та Майкла Сойзи. "Mangusta" показала дуже впевнену гру та дала привід пишатися нею партнерам по команді та всім українцям.

Перший випуск Game Of Gold: дивіться відео

Шоу буде виходити тричі на тиждень. Пізніше за столами зіграють Даніель Негреану, Джейсон Кун, Федір Хольц, Марія Хо, Даніель Кейтс та інші. Востаннє епізоди Poker After Dark з'являлися влітку минулого року, але найзірковіший час шоу припав на кінець нульових. З 2007 року там побували всі світові зірки покеру від Філа Айві та Тома Двана до Джонні Чена та Патріка Антоніуса.