Храбрая "Мангуста": украинская покеристка поразила всех в легендарном шоу Poker After Dark

Одно из самых культовых и популярных шоу Poker After Dark вернулось на экраны. Организаторы изменили формат и название, но сохранили главное – звездный состав участников.

Теперь шоу называется Game Of Gold. В первом сезоне 16 участников разделили на разные команды, и они соревнуются в SnG-турнире за приз в размере 456 000 долларов. В дебютном выпуске сыграла лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева.

Читайте также Покерный гений: Айзек Хэкстон заработал в 2023 году более 15 000 000 долларов

В ее команду попали Дэвид Уильямс, Энди Стекс и Лукас Робинсон. Именно украинка отправилась первой играть за столы против Кины Ингланд, Чарли Карел и Майкла Сойзы. "Mangusta" показала очень храбрую игру и дала повод для гордости партнерам по команде и всем украинцам.

Первый выпуск Game Of Gold: смотрите видео

Шоу будет выходить 3 раза в неделю. Позже за столами сыграют Даниэль Негреану, Джейсон Кун, Фёдор Хольц, Мария Хо, Даниэль Кейтс и другие. В последний раз эпизоды Poker After Dark появлялись летом прошлого года, но золотые годы шоу пришлись на конец нулевых. С 2007 года там побывали все мировые звезды покера от Фила Айви и Тома Двана до Джонни Чена и Патрика Антониуса.