Айзек Хекстон показав неймовірні результати у 2023 році. У січні, виступивши на двох серіях PokerGO та PCA, американець виграв більше, ніж за весь попередній рік. Навесні він закріпив успіх на US Poker Open, а влітку виграв свій дебютний браслет Світової серії покеру.

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Приголомшливі результати у 2023 році принесли Айзеку Хекстону понад 15 000 000 доларів призових. За цей рік він піднявся одразу на кілька сходинок у списку All Time Money List. Зараз Хекстон посідає 7 місце серед найприбутковіших офлайн-гравців.

Також Айк очолив щорічний лідерборд PokerGo Tour. Після перемоги у турнірі Super High Roller Bowl з бай-іном 300 000 доларів його випереджав тільки чемпіон Main Event WSOP Даніель Вайнман. Оскільки він останнім часом практично не грає, Хекстону вдалося потіснити його з лідерської позиції.

Скласти конкуренцію Айзеку Хекстону у символічному рейтингу за звання найприбутковішого гравця 2023 року може хіба що Кріс Брюер. Цьогоріч у живих турнірах він заробив 13 937 938 доларів призових.