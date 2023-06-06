Українка, яка підкорила світовий покер: Ольга Єрмольчева кинула виклик Філу Хельмуту на WSOP

Найкраща покеристка України оформила рекордні призові на WSOP цього року. У турнірі Світової серії покеру, де брало участь понад 6 000 гравців, Ольга Єрмольчева посіла 19 місце.

Останні успіхи Ольги Єрмольчевої на міжнародній арені були пов'язані саме з Лас-Вегасом. У жіночому турнірі WPT Ladies Championship та події Venetian DeepStack Championship Series українська покеристка торік сумарно виграла понад 165 000 доларів.

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На цьогорічній серії WSOP у Лас-Вегасі поки що найкращий результат українка показала у турнірі №11 No-Limit Hold'em Deepstack з бай-іном 600 доларів. Браслетний івент зібрав 6 085 входів та понад 3 000 000 доларів призового фонду.

Ольга Єрмольчева висвітлювала найцікавіші моменти події у своєму телеграм-каналі. "Mangusta" аналізувала роздачі та ділилася цікавими фото з Лас-Вегасу. У другий день турніру вона зустрілася за одним столом із рекордсменом WSOP за кількістю браслетів Філом Хельмутом.

Ольга Єрмольчева на WSOP / Фото з її телеграм-каналу

У підсумку американець вилетів на 47-му місці, тоді як українка продовжила гру. Єрмольчева мала всі шанси потрапити за фінальний стіл, але роздачу за чип-лідерський стек вона програла. Потім, отримавши АК, у суперника знайшлися АА. Підсумок виступу української покеристки – 19 місце та 13 438 доларів призових.