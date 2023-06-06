Украинка, покорившая мировой покер: Ольга Ермольчева бросила вызов Филу Хельмуту на WSOP

Лучшая покеристка Украины оформила рекордные призовые на WSOP в этом году. В турнире Мировой серии покера, где участвовало более 6 000 игроков, Ольга Ермольчева заняла 19 место.

Последние успехи Ольги Ермольчевой на международной арене были связаны именно с Лас-Вегасом. В женском турнире WPT Ladies Championship и событии Venetian DeepStack Championship Series украинская покеристка в прошлом году суммарно выиграла более 165 000 долларов.

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На нынешней серии WSOP в Лас-Вегасе пока что лучший результат украинка показала в турнире №11 No-Limit Hold'em Deepstack с бай-ином 600 долларов. Браслетный ивент собрал 6 085 входов и более 3 000 000 долларов призового фонда.

Ольга Ермольчева освещала самые интересные моменты турнира в своём телеграм-канале. "Mangusta" анализировала раздачи и делилась интересными фото из Лас-Вегаса. Во второй день турнира она встретилась за одним столом с рекордсменом WSOP по количеству выигранных браслетов Филом Хельмутом.

Ольга Ермольчева на WSOP / Фото из её телеграм-канала

В итоге американец вылетел на 47-м месте, в то время как украинская покеристка продолжила игру. Ермольчева имела все шансы выйти за финальный стол, но раздачу за чип-лидерский стек она проиграла. Затем, получив АК, у соперника нашлись АА. Итог выступления украинской покеристки – 19 место и 13 438 долларов призовых.