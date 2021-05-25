В Україні розіграють 2 000 000 гривень в живій покерній серії

Майстри турнірного покеру пакують валізи до Харкова. Після тривалої паузи, зумовленою пандемією, столиця Слобожанщини повернеться у велику гру, прийнявши перший етап Чемпіонату України зі спортивного покеру.

Спраглим українським покеристам чекати залишилось недовго. Жива серія стартує вже 20 червня і стане бойовим хрещенням для клубу спортивного покеру Full House Kharkiv, який відкриється у новій локації. У турнірній зоні клубу – одразу 35 столів.

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Серію проведе Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України і PokerMatch. Упродовж 9 днів покеристи розіграють 2 000 000 гривень! Головною подією серії буде турнір Ukraine Championship з гарантією 1 000 000 гривень, у ще одному престижному івенті – Kharkiv Championship – розіграють 500 000 гривень.



Чемпіонат України / Всеукраїнська федерація спортивного покеру

У розкладі харківського етапу також чимало сайд-івентів та сателітів, а окрім Безлімітного Холдему, не зайвими на фестивалі будуть і майстри з Омахи. Більш детальна інформація - на офіційному сайті федерації.