В Харькове состоится чемпионат Украины по спортивному покеру

Мастера турнирного покера пакуют чемоданы и отправляются в Харьков! После длительной паузы, обусловленной пандемией, столица Слобожанщины вернется в большую игру, приняв первый этап Чемпионата Украины по спортивному покеру.

Украинским покеристам, скучающим по турнирным сражениям, ждать осталось недолго. Живая серия стартует уже 20 июня и станет боевым крещением для клуба спортивного покера Full House Kharkiv, который откроется в новой локации. В турнирной зоне клуба – сразу 35 столов.

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Серию проведет Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и PokerMatch. В течение 9 дней покеристы разыграют 2 000 000 гривен! Главным событием серии будет турнир Ukraine Championship с гарантией 1 000 000 гривен, в еще одном престижном ивенте – Kharkiv Championship – разыграют 500 000 гривен.

Чемпионат Украины / Всеукраинская федерация спортивного покера

В расписании харьковского этапа также немало сайд-ивентов и сателлитов, а кроме Безлимитного Холдема, не лишними на фестивале будут и мастера из Омахи. Более подробная информация – на официальном сайте Федерации.