Антон Якуба став віце-чемпіоном нокаут-турніру на WCOOP. Український покерист зупинився за крок від титулу.

Цей турнір виявився дуже популярним. Він зібрав трохи менше семи тисяч входів. Відзначимо, бай-ін коштував 109 доларів. У підсумку гравці змагалися за доволі великий призовий фонд —майже 683 тисячі доларів.

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У фінальному хедз-апі "aJarov" поступився бразильському покеристу з ніком "powerpokerBR". Ставши раннер-апом турніру, українець заробив 46,7 тисяч доларів, 5,5 тисяч з них — баунті. Чемпіон отримав 63,7 тисяч доларів (22,5 тисяч баунті).

Антон Якуба підтвердив статус доволі успішного онлайн-покериста. Нагадаємо, не так давно він став чемпіоном дорогого Івенту та заробив 131 тисячу доларів.