Наші покеристи продовжують добре заробляти в онлайн-покері. Успішному українському регуляру Юрію "yarik1903" Кудринському підкорився турнір з Безлімітного Холдему за 215 доларів.

Кудринський на одному диханні здолав майже 9-годинну дистанцію турніру з гарантією 100 тисяч доларів і полем із 458 входів. Зрештою, і на фінальному столі "yarik1903" не відчув сильного супротиву збоку суперників.

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Домінування Кудринського на вирішальному відрізку турніру завершилось виставленням українця із тріпсом проти двох пар суперника із Німеччини "Holdababy". Чемпіон отримав 19 300 доларів призових і поповнив свою вагому скарбничку загальних здобутків. За всю кар’єру Юрій Кудринський виграв в онлайні близько 2,5 мільйонів доларів призових.