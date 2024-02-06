Перемогою українського покериста Якова Сизганова завершилась Головна покерна подія етапу WPT Prime, яку приймав французький Екс-ан-Прованс. Наш спортсмен здолав поле із 758 входів і поклав до кишені 133 400 євро призових.

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Після виснажливих триденних баталій, у турнірі визначились учасники фінального столу. Яків Сизганов прийшов у заключний день із третім стеком і добряче попітнів на шляху до титулу. На старті хедз-апу суперник українця Лоран Мішо мав втричі більше фішок.

Утім, після кількох вдалих роздач Сизганов перехопив ініціативу і зрештою святкував перемогу. Здобуття престижного трофею українцеві забезпечила рука А-3о, яка, влучивши у туза на дошці, побила кишенькові 5-5 француза. Лоран Мішо отримав 82 000 призових.