Турнір хайролерів зібрав поле із 1041 входу, а у грі залишились лише дев’ятеро найбільш достойних. Дмитро Шубенок вилетів незадовго до фіналки, але отримав непогану винагороду за глибокий прохід.

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Українець склав зброю на 14-му місці і поповнив банкрол на 42 тисячі доларів (близько 1 150 000 гривень). Конкуренція на фінішній прямій була неабиякою, за фінальним столом опинились чимало топових хайролерів.

Чиплідерський стек 98 ВВ утримує канадський регуляр Себастьян "p0cket00" Сікорскі. Третім у чип-каунті (48 ВВ) розташувався чемпіон Main Event WCOOP 2017 Стівен ван Задельхофф. В міцного угорського профі Андраша "probirs" Немета – четвертий стек (42 BB). Чемпіон Millions Online, який отримає 859 тисяч доларів, визначиться сьогодні вночі.