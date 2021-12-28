Турнир хайроллеров собрал поле из 1041 входов, а в игре осталось только девять наиболее достойных. Дмитрий Шубенок вылетел незадолго до финалки, но получил неплохое вознаграждение за дальний проход.

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Украинец сложил оружие на 14 месте и пополнил банкролл на 42 тысячи долларов (около 1 150 000 гривен). Конкуренция на финишной прямой была сильной, за финальным столом оказались немало топовых хайроллеров.

Чиплидерский стек 98 ВВ удерживает канадский регуляр Себастьян "p0cket00" Сикорски. Третьим в чип-каунте (48 ВВ) расположился чемпион Main Event WCOOP 2017 Стивен ван Задельхофф. У крепкого венгерского профи Андраша "probirs" Немета – четвертый стек (42 BB). Чемпион Millions Online, получивший 859 тысяч долларов, определится сегодня ночью.